Maltempo in Friuli: decine gli interventi dei Vigili del Fuoco

UDINE – Sono numerosi gli interventi del comando dei Vigili del Fuoco di Udine a seguito del maltempo che sta interessando buona parte della provincia, e in particolar modo la zona montana. Impegnati i distaccamenti di Tolmezzo, Gemona del Friuli, Cividale e i distaccamenti volontari di San Daniele del Friuli, Paularo, Forni Avoltri, Rigolato e Cercivento.

GLI INTERVENTI EFFETTUATI - L'elenco degli interventi compiuti comprende prevalentemente la zona montana: per la rimozione di rami e alberi pericolanti nel comune di Socchieve, nel comune di Resia, sulla strada provinciale 42 e sulla strada statale 13 in località Resiutta, nel comune di Ampezzo sulla strada provinciale 73, nel comune di Tolmezzo, nel comune di Paularo sulla strada provinciale 40, nel comune di Amaro sulla strada statale 52, nel comune di Trasaghis, e nel comune di Verzegnis. Ci sono stati anche alcuni interventi per movimenti franosi ad Ampezzo sulla strada provinciale 73, a Forni Avoltri e ad Arta Terme. Devono ancora essere effettuati una quindicina di interventi, sempre nella zona montanta dovuti anche ai danni causati sulle coperture di alcuni fabbricati dall'azione del vento.

SITUAZIONE CRITICA A OVARO - Particolarmente delicata la situazione nel comune di Ovaro, dove il torrente attraversato dalla strada regionale 355 si è ingrossato e sta erodendo una spalla del ponte. Sul posto il funzionario di turno per una valutazione sullo stato del manufatto.