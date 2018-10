OVARO – Strade allagate, fiumi in piena, smottamenti, pioggia intensa e mancanza di corrente elettrica. E’ di vera emergenza la situazione in val Degano e a Luincis di Ovaro in particolare. Decine di persone, tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco, sono al lavoro per limitare i danni e tenere sotto controllo la situazione.

L'APPELLO DEL SINDACO - Il sindaco di Ovaro, Mara Beochia, dai microfoni di UdinewsTv lancia un appello ai suoi concittadini: «Chiedo, anzi supplico la gente a non muoversi di casa – afferma il primo cittadini del comune carnico – a non venire a piedi per curiosità o preoccupazione. Rimanete a casa. Qui sul posto ci sono le persone utili a tenere la situazione monitorata e sotto controllo, anche se non siamo ancora in grado di dire che la situazione è sotto controllo».

CADUTI OLTRE 200 MM DI PIOGGIA - In quest’area della Carnia, nelle ultime ore, sono caduti tra i 200 e i 400 millimetri di pioggia e molti, tra i residenti, ricordato l’alluvione del 1966

Ovaro messa in ginocchio dal maltempo. Il sindaco: «Non uscite di casa» (© Gloria Cattarinussi )