Il maltempo non è finito: lunedì scuole chiuse in Alto Friuli e in Valcellina

TOLMEZZO - Il peggio potrebbe non essere ancora passato, ed è per questo che la Protezione Civile Fvg ha prolungato fino a mercoledì l’allerta meteo. Contestualmente le scuole delle aree montane (di ogni ordine e grado), le più colpite dall’ondata di maltempo che tra sabato e domenica sta interessando in particolare Carnia e Canal del Ferro-Valcanale, oltre che la Valcellina, resteranno chiuse. Questo il messaggio postato poco dopo le 17.30 su Facebook dal governatore Massimiliano Fedriga: «Abbiamo finito ora il tavolo dell’unità di crisi per il maltempo che sta colpendo la nostra Regione. Si è deciso di proporre ai comuni la chiusura per la giornata di domani (lunedì 29 ottobre) di tutte le scuole che insistono nelle zone rosse (quelle a maggior rischio) ciò significa la provincia di Pordenone e la montagna (da Gemona in su per intenderci). Inoltre, per chi risiede in queste zone, invitiamo a non effettuare spostamenti che non siano necessari, specialmente per le persone anziane».

IL PUNTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - Cadute di alberi si sono registrate nei comuni di Preone, Socchieve, Moggio Udinese, Tramonti di Sotto. Nelle prime ore di domenica sono giunte segnalazioni di dissesti nei comuni di Forni Avoltri, Sauris, Ovaro, Tolmezzo, Lauco, Arta Terme. Allagamenti e erosioni spondali a Prato Carnico, Ovaro e Comeglians, isolata la frazione di Pani di Raveo. Particolare attenzione per la criticità ad Ovaro dove il ponte sul torrente Degano è stato aggirato dalla piena, la situazione è monitorata. Qui è stata anche evacuata la cartiera. Cadute alberi e scoperchiamenti di coperture a Prato carnico, Villa Santina, Amaro, Chiusaforte, Forgaria nel Friuli, Raveo, Attimis, Socchieve. Black out per interruzioni di linee elettriche a Cavazzo Carnico e Paularo.

LA SITUAZIONE VIARIA – Sono chiuse al traffico, a causa di smottamenti e della caduta di alberi, la strada regionale 355 a Rigolato-Sappada in entrambe le direzioni, la sr 73 da Ampezzo a Sauris, la sr 251 a monte della confluenza con il rio Varma, la sr 552 per il passo Rest, la sr 465 in località Prato Carnico. La strada del Passo di Monte Croce Carnico è chiusa sul versante austriaco.