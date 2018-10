Vittoria scaccia-crisi per la Gsa che 'annienta' Ravenna

UDINE - Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Gsa Udine spazza via l'Orasì Ravenna rifilandole quasi un 'quarantello' e rilancia le sua ambizioni in questo campionato. Una ritrovata buona circolazione di palla (ben 23 gli assist alla fine), una difesa finalmente tosta e una mira quasi infallibile al tiro da tre punti (14/27) sono state le chiavi del successo bianconero. Simpson (26 punti 5 rimbalzi e 2 assist), finalmente leader in campo, è stato sicuramente l'Mvp della formazione bianconera che ha avuto un buon apporto da tutti i giocatori utilizzati da coach Cavina.

Il match era iniziato con qualche strascico degli incontri non felici con Montegranaro e Bologna, ma ci ha pensato subito Simpson, autore di 8 punti già nei primi 10', ad indirizzare la gara sui binari giusti per gli udinesi che accumulavano 7 punti di vantaggio al primo intervallo. Nel secondo quarto Udine scaldava ulteriormente le sue bocche da fuoco mettendo in mostra un effervescente Cortese che metteva 10 punti (con 2 triple) nella retina avversaria. Ravenna teneva ancora testa agli udinesi sfoggiando un buon Smith, comunque ben controllato dalla difesa friulana e con qualche fiammata del lungo Hairston e della guardia Laganà.

I fuochi d'artificio per il numeroso pubblico di casa (3.212 gli spettatori) sono arrivati, però, nella terza frazione di gioco in cui una Gsa, finora ultima nella specialità nel proprio girone, ha messo a segno 7 triple di fila: 5 di Simpson e 2 di Cortese. In un baleno Udine è volata sul +27 (61-34) e la partita già al 27' poteva dirsi conclusa («Mamma butta la pasta», avrebbe gridato il mitico Dan Peterson). Udine non si è, però, accontentata e, contro una Ravenna che aveva tirato definitivamente i remi in banca, ha allungato ulteriormente il divario non toccando, per un soffio, quota 100 punti.



G.S.A. Udine - OraSì Ravenna 98-59 (20-13, 40-31, 75-46)

G.S.A. Udine: Trevis Simpson 26 (4/5, 6/8), Marshawn Powell 17 (6/7, 1/2), Riccardo Cortese 16 (1/3, 4/6), Chris Mortellaro 13 (6/8, 0/0), Francesco Pellegrino 8 (2/5, 0/1), Marco Spanghero 7 (1/2, 1/3), Mauro Pinton 7 (0/0, 2/4), Lorenzo Penna 4 (2/4, 0/0), Stefan Nikolic 0 (0/0, 0/0), Salvatore Genovese 0 (0/1, 0/3), Matteo maria Visentini 0 (0/0, 0/0). All. Cavina.

OraSì Ravenna: Adam Smith 21 (7/13, 2/8), Josh Hairston 14 (6/13, 0/0), Marco Laganà 11 (3/5, 0/1), Stefano Masciadri 5 (2/5, 0/2), Michele Rubbini 3 (0/0, 1/3), Matteo Montano 3 (1/7, 0/4), Mikk Jurkatamm 2 (0/0, 0/1), Marco Cardillo 0 (0/2, 0/2), Luca Gandini 0 (0/2, 0/1), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Rafael Baldassi 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Tartamella n.e.. All. Mazzon.