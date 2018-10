Sbanda con l'auto in A23: morto un 56enne di Cervignano

DOGNA – C’è la prima vittima causata dal maltempo. Si tratta di un 56enne di Cervignano, Alessio Pulghini, che ha perso il controllo della Citroen Picasso su cui viaggiava poco dopo la galleria di Dogna, in A23, finendo contro il guardrail e ribaltandosi. Un incidente che molto probabilmente è stato causato dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia che in quel momento imperversavano sul Canal del Ferro. Il fatto è avvenuto verso le 21 di domenica 28 ottobre.

Pulghini di professione era un taxista. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto 118, Polizia stradale e Vigili del Fuoco. L’uomo è sbandato all’uscita del tunnel sbattendo violentemente contro il guardrail sulla destra (viaggiava in direzione sud), con l’auto che si è rovesciata finendo ruote all’aria.