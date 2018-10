Maltempo, l'assessore Riccardi fa il punto. Oltre 450 volontari sul campo

UDINE - L'assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha illustrato, in Aula, la situazione di emergenza creatasi a causa del maltempo. Una fotografia sulla base dei dati rilevati nella mattinata di lunedì 29 ottobre quella delineata da Riccardi, che ha annunciato che si sarebbe recato a Palmanova, nella sede operativa della Protezione Civile, per seguire da vicino l'evoluzione della situazione monitorata dall'unità di crisi.

400 MM DI PIOGGIA CADUTI IN POCHE ORE - Giornata pesante quella di domenica, ha spiegato Riccardi, che, al di là di oggettivi disagi per l'interruzione di alcune strade, alla fine però non ha registrato fatti gravi per le persone. Circa 400 i millimetri di acqua caduti nell'arco delle 24 ore; Prealpi carniche e Carnia le zone maggiormente colpite; il rischio idrogeologico trasformato in un rischio prevalentemente di natura idraulica; la preoccupazione per una analoga precipitazione lunedì con l'arrivo nel tardo pomeriggio e in serata di forti raffiche di vento sulla costa verso la montagna, ha sintetizzato l'assessore, ricordando le esondazioni del Varma e del Cellina, l'interruzione di alcuni collegamenti stradali, la raccomandazione della chiusura delle scuole, declinata in maniera diversa dai prefetti di Udine e Pordenone, la situazione del fiume Meduna e le preoccupazioni per l'area sud di Pordenone e di Parta e Pasiano.

OLTRE 450 VOLONTARI ALL'OPERA - Per quanto riguarda il fiume Tagliamento, se le condizioni dovessero proseguire in questi termini probabilmente non dovrebbero esserci particolari criticità, e comunque è già stato attivato il servizio che determinerà l'eventuale innalzamento del ponte ferroviario, ha detto Riccardi, sottolineando che l'evoluzione dipenderà dalla durata delle precipitazioni e dall'effetto determinato dalle raffiche di vento. Ieri per tutta la giornata siamo stati in contatto anche con il Dipartimento nazionale di Protezione civile in particolare perché altra area fragile è quella del fiume Livenza e dei collegamenti intorno a questo corso d'acqua, ha aggiunto, annunciando sopralluoghi nelle prossime ore in particolare in Carnia e nel Pordenonese. Ci sono oltre 450 volontari all'opera e tutte le operazioni sono state coordinate con i Vigili del Fuoco; inoltre tutte le strutture, da Anas a Friuli Venezia Giulia Strade, ha concluso, si sono dimostrate pronte e organizzate.