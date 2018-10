Udine, crolla un pezzo di cornicione della Loggia del Lionello

UDINE - Un pezzo del cornicione della Loggia del Lionello, sul lato di via Mercatovecchio, è caduto. E' successo poco dopo le 17.30 di lunedì 29 ottobre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e hanno messo in sicurezza l'area. I detriti, di piccole dimensioni, hanno sfiorato alcune auto posteggiate sotto la loggia, tra l'altro in una zona dove non è possibile lasciare le vetture in sosta.

Sono in corso le verifiche per stabilire le cause del crollo (probabilmente dovuto alle forti precipitazioni e al vento delle ultime ore), oltre che per scongiurare altri possibili distacchi di materiale. Sul posto anche la Polizia locale.