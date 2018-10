Maltempo, Riccardi: «Importante far sentire la vicinanza della Regione e dello Stato»

OVARO - «Ho voluto sincerarmi personalmente del livello dello stato di crisi nelle zone più colpite dal maltempo, in particolare nella Val Degano dove la situazione, nel pomeriggio di lunedì, presentava emergenze tali da rendere necessaria l'evacuazione di alcune persone». Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, al termine di un sopralluogo nelle zone della montagna friulana più colpite dal maltempo a cui ha preso parte anche il prefetto di Udine, Angelo Ciuni.

«È stato importante portare la vicinanza della Regione e dello Stato agli amministratori e ai volontari impegnati sul territorio», ha spiegato Riccardi, evidenziando che in questo modo è stato possibile «valutare insieme le modalità di intervento a tutela della cittadinanza». In particolare, il vicegovernatore ha constatato lo stato dell'allerta a Ovaro, Rigolato e Forni Avoltri, mentre non è stato possibile raggiungere una Sappada isolata a causa della caduta di alberi sulla carreggiata. Nel tardo pomeriggio, inoltre, è stata interrotta a causa di una frana anche la SR355 tra Ovaro e Villa Santina.

«Questo sopralluogo - ha concluso Riccardi - ci ha permesso una prima stima dei danni. Martedì, con l'attenuarsi del maltempo, avremo la possibilità di definire il fabbisogno preciso per coprire gli interventi di ripristino». La giunta si sta riunendo in queste ore per decidere i primi stanziamenti straordinari a favore dei territori colpiti dal maltempo.