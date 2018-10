Maltempo, chiuso il ponte sul Tagliamento a Latisana

LATISANA – Occhi puntati sul fiume Tagliamento. L’Anas ha deciso di chiudere in via precauzionale il ponte stradale di collegamento tra Latisana e San Michele al Tagliamento. In queste ore è attesa la piena del corso d’acqua, e quindi l’allerta è massima.

Alle ore 6 di martedì 30 ottobre si è registrato un livello dell’acqua di 7.42 metri, di poso sopra il livello di primo presidio (7.20 metri). Gli argini sono presidiati da Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e forze dell’ordine. La situazione è preoccupante ma non critica, visto che il livello, rispetto alla giornata di lunedì, pare essere leggermente calato.

Tutto è pronto comunque e in caso ci necessità era già stato predisposto un piano di evacuazione della cittadina, che avrebbe coinvolto circa 10 mila persone. Fortunatamente, non ce n'è stato bisogno.