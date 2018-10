MALBORGHETTO-VALBRUNA – L’ondata di maltempo ha colpito anche la Val Saisera, con alcuni alberi che sono caduti nell’area del cimitero degli Eroi a Valbruna. Fortunatamente la cappella che ricorda il sacrificio delle truppe austroungariche durante la Grande Guerra (Valbruna, fino al 1918, faceva parte dell’impero Austro-Ungarico) è rimasta intatta. Qui riposano 500 soldati, tra cui quelli che hanno respinto l'assalto italiano al Piccolo Miezegnot nel luglio 1916 e i prigionieri russi reclutati per lavorare nelle retrovie.

L'APPELLO DELLO STORICO - «Il resto è confuso e sommerso dalla violenza del vento. Si distingue qualche lapide, ma il percorso è impraticabile e molto è il lavoro da fare – scrive lo storico Davide Tonazzi su Facebook –.’Che la terra vi sia lieve’ scriveva Kugy... Non lo è in questo momento e il desiderio di pulire e ‘alleggerire’ è fortissimo! Dopo la pulizia degli alberi caduti ci piacerebbe, probabilmente a primavera, dare una sistemata alle tombe e ai vialetti di accesso. Siamo sicuri che troveremo molti Amici che ci aiuteranno!».

UN LUOGO DA VALORIZZARE - Questo l’appello lanciato da Tonazzi, che da un episodio negativo prova a tirare fuori qualcosa di buono, chiedendo l’aiuto degli appassionati di storia e non solo, per ridare nuova luce al cimitero degli Eroi di Valbruna. Un luogo eretto nel 1916 e risistemato nel 2002, che rappresenta un luogo di pellegrinaggio per molti.

Maltempo: alberi cadono sul cimitero degli Eroi a Valbruna (© Tonazzi)

