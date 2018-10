I pompieri salvano un cucciolo nel Tagliamento: sta bene

LATISANA - Fiumi e torrenti in piena, alberi sradicati, ponti erosi dalla forza dell’acqua, case scoperchiate dal vento. Sul web, le tv, i giornali si rincorrono immagini di distruzione. La preoccupazione per questa la pioggia (una breve tregua è prevista per domani) è tanta, non potrebbe essere altrimenti. E proprio in queste giornate, che hanno messo in ginocchio diverse zone della regione, ci sono piccole-grandi cose che possono strappare un sorriso e per qualche istante lasciar andare quella preoccupazione che stringe il cuore di molti, benché questa, lo sappiamo, tornerà ben presto con il suo carico.

IL SALVATAGGIO - Oggi Facebook oltre agli scatti di devastazione, ci ha regalato anche un’immagine (quella che avete visto 'entrando' su questo articolo e un video, girato da Federica Amato) che racconta un’episodio avvenuto in mattinata a Latisana. Mentre erano impegnati a osservare, minuto dopo minuto, l’andamento del Tagliamento, i vigili del fuoco hanno visto un cucciolo di capriolo, era in acqua, spaventato, probabilmente cercava in qualche modo di raggiungere un punto che gli consentisse di uscire dal corso del fiume. I pompieri si sono attrezzati e l’hanno ‘ripescato’, zuppo e intimorito, fra l’entusiasmo delle persone che si trovavano nei dintorni e che hanno assistito al salvataggio.

LA SOLIDARIETÀ’ - Ma oltre a questa immagine, che non può far altro che intenerire chiunque, c’è di più. In momenti così difficili per tanti, non mancano i gesti di solidarietà e altruismo, quelli belli, semplici, sinceri, che danno speranza in quel genere umano su cui, sempre più spesso, dubitiamo. Noi ci siamo imbattuti in qualche post, ma certamente ce ne saranno molti e molti altri che non abbiamo avuto la fortuna di leggere. ‎Monia, per esempio, si è rivolta a un gruppo: «A tutti gli amici in difficoltà, in questo terribile momento che state vivendo, in caso di necessità offro un tetto e un piatto caldo. Non abbiate timore a chiedere aiuto». Allo stesso modo Loris ha fatto sapere: «Abbiamo organizzato un piccolo gruppo di persone volontarie per chi ha bisogno di qualcosa, qualsiasi cosa, siamo a disposizione per un minimo di aiuto in zona Sutrio». Ma non finisce qui per c’è anche l’Associazione Cidulins e Cidulines di Ravascletto che sempre su Facebook ha voluto far sapere che «vista l'emergenza maltempo e i danni grandi e piccoli che ha causato, alcuni dei nostri ragazzi si sono resi disponibili nei prossimi giorni per dare una mano a chi ne ha bisogno nella comunità di Ravascletto. Se possiamo fare qualcosa, non esitate a contattarci». «È bellissimo vedere come la solidarietà si concretizzi con le cose semplici», ha commentato Donatella. Semplici, sì, ma grandi e importanti.