Maxi furto in via del Cotonificio: spariti orologi per un valore di 30 mila euro

UDINE – Maxi furto nella sede della D’Odorico Group, in via del Cotonificio, a Udine. I ladri, dopo aver sfondato una finestra blindata con un’ascia, sono riusciti a mettere le mani sulla cassaforte, che conteneva orologi per un valore di circa 30 mila euro. Un lavoro da professionisti, curato nei minimi dettagli, che ha consentito ai malviventi di agire in pochi minuti, portando via un forziere del peso di 3 quintali. I danni complessivi sfiorerebbero i 100 mia euro.

Come ha spiegato il titolare della D’Odorico Group dalle pagine del Messaggero Veneto, i ladri, dopo essere riusciti a entrare nell’edificio (non è ancora chiaro se il sistema di allarme sia stato messo fuori uso dai ladri o dal maltempo), si sono subito diretti verso la cassaforte, senza toccare altro. Evidentemente sapevano dove dirigersi e cosa prendere. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che sono alla ricerca di elementi utili per l’identificazione della banda.