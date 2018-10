Halloween 2018: gli eventi in programma in Fvg

FVG - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 ottobre, la notte più 'spaventosa' dell'anno, nelle quattro province del Fruili Venezia Giulia, eccoli.

UDINE

‘Psychiatric Alcatraz’ con Paolo Ruffini

Lo show andrà in scena mercoledì 31 ottobre in una tensostruttura allestita all’esterno del Centro Commerciale – Città Fiera a Martignacco (Udine), dalle 21. Info, qui.

Vilie dai Sants – Vigilia dei Santi

Torna il tradizionale appuntamento del 31 ottobre con Vilie dai Sants a Chiopris-Viscone. Fantasiose e originali composizioni a base di zucche (musons) vengono esposte a partire dalle 19 lungo la via centrale di Chiopris, in un'atmosfera unica e suggestiva. Una giuria valuterà le migliori opere dei paesani e non solo, perchè tutti possono partecipare con le proprie composizioni, Info, qui.

Halloween horror party

Mercoledì 31 ottobre e giovedì 1° novembre, dalle 15 alle 19, grande festa in Piazza Show Rondò: mini disco in maschera, sfilata horror, modellazione palloncini sui trampoli e tante mascotte animate. Dalle 15 alle 17, zucchero filato gratis per tutti al Candy Bar. Info, qui.

‘Il Mercante di Venezia’

E' in arrivo l'edizione 2018 dello spettacolo di debutto a cura della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, ‘Il Mercante di Venezia’ di William Shakespeare, che debutterà mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 20.45 nella prestigiosa cornice offerta dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la regia di Claudio de Maglio. Dettagli, qui.

Trekking urbano a Palmanova

Anche Palmanova sarà protagonista, per il quinto anno, della Giornata nazionale del Trekking urbano (giunto alla sua XV edizione a livello nazionale). Mercoledì 31 ottobre, giornata scelta per la manifestazione, a Palmanova è stato organizzato un tour ‘a spasso per le strade, tra arte, paesaggi e utopia alla scoperta della Città Fortezza’. Info, qui.

Trekking Urbano a Cividale

Cividale del Friuli, che da diversi anni partecipa all’iniziativa, celebra la Giornata Nazionale del Trekking Urbano proponendo il 31 ottobre alle 14.30 una visita guidata che segue un percorso tracciato da "briciole di storia" che illustreranno epoche, popoli e culture diverse, in luoghi dove possiamo ancora percepire l'eco della vita quotidiana dei nostri antenati attraverso suppellettili, arredi o semplici spazi destinati alla consumazione del cibo.

Halloween Italiano - L’Originale

Un evento unico, sensazionale ed emozionante: un'apertura esclusiva, quella del Mr Charlie di Lignano. Solo per una notte ritorna L'originale Martedì Italiano nella speciale edizione di Halloween. Alla consolle, dalle 23, Tommy De Sica. Info, qui.

90 is magic

Al Belvedere Tricesimo nella immensa sala, andrà in scena un nuovo appuntamento con 90 is Magic: tanta bella musica e super ospiti a partire dalle 21.30. Sarà possibile anche cenare. Maggiori info, qui.

Halloween - In The Castle

Il bellissimo Castello di Susans a Majano per una notte si trasforma nel castello del terrore! Una location a dir poco horror! Ingresso gratuito dalle 20. Maggiori info, qui.

Halloween escape all’Hashtag

All’Hashtag (via Costantino Dardi 3 33052 Cervignano del Friuli) nella serata di Halloween andrà in scena il primo format escape/aperitivo (sino a 150 giocatori...solamente 10 vincitori). Info, qui.

Dialoghi in Biblioteca

Mercoledì 31 ottobre, alle 18, alla Sala Corgnali della Biblioteca Civica in Riva Bartolini 5 a Udine, per il ciclo «Dialoghi in Biblioteca», sarà presentato il libro di Cristina Noacco. Lo zaino blu. Dalle cime dei monti alla montagna interiore, appena edito a Roma dalla casa editrice Orme. Dialoga con l’autrice Renzo Paganello, Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano.

PORDENONE

All'Opium: Halloween vietato ai minori

Nella notte di Halloween, all'Opium di Pordenone, è in programma un party XXX, ovvero 'vietato ai minori', decisamente hot & provocatorio. Info, qui.

Halloween al Royal

Il 31 ottobre, al Royal di Pordenone, è in programma la notte di Halloween: l’ospite d’eccezione sarà il dj Samuel Valeri. I dettagli, qui.

TRIESTE

Halloween alla Grotta Gigante

Mercoledì 31 ottobre, dopo il grande successo di questa estate con ‘Alice nella Grotta delle meraviglie’, Anà-Thema Teatro propone, ancora una volta nella Grotta Gigante di Sgonico (Trieste), ‘La Grotta degli Orrori’, uno spettacolo itinerante in cui i personaggi più terrificanti del mondo del cinema attenderanno gli spettatori in un vero e proprio viaggio nella paura. Info, qui.

La paura fa 90 o 2000? - FuoriCorso's

Halloween Party! Torna l'Halloween Party più atteso di Trieste: torna la sfida di cui noi tutti fanno parte. Alla Stazione Rogers, dalle 22, musica 90 e 2000. Info, qui.

Hallowen Party Al Befed di Trieste

Dodici rintocchi squarciano la notte scura...la danza delle streghe signore di paura. Spiriti potenti vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Spettri del BEFeD fate il vostro ballo. L’evento più spettrale dell'anno è pronto. BEFeD Trieste vi aspetta per festeggiare tutti insieme la serata di Halloween, in una notte da paura. Info, qui.

Halloween Loft Party

Dopo l'incendiaria esibizione al Loft in Maggio, i TSO ritornano dal vivo nel music club di via Economo il giorno di Halloween (dalle 22) per dare un altro assaggio del nuovo album e altre sanguinarie sorprese. Al seguito del live alla consolle DJ Mato. Info, qui.

Happy Halloween

Ritornano le grandi serate al Ristoro Uaw Uaw. Si inizia con Halloween, mercoledì 31 ottobre, dalle 21: una notte da paura con tutta la musica 80/90/2000 fino ad arrivare ai giorni nostri mixata da Sandro Orlando dj. Ristoro Uaw Uaw Strada per Lazzaretto 89 Muggia. Info e prenotazioni 040.272385. Info, qui.

Halloweed dancehall

Una serata in musica alla Casa Delle Culture di Trieste, si comincia alle 21. I dettagli, qui. Halloween Party con i Road Junker Halloween Party ad alto tasso adrenalinico al Bar Fantasy di Trieste, il 31 ottobre dalle 21. Rock’n’roll settantiano a manetta con i Road Junkers, super ospiti, e fiumi di birra. Venite insanguinati, venite mascherati, venite in pigiama, venite come vi pare; ma venite in tanti e soprattutto carichi. Info, qui.

Halloween all'Aqvedotto

Terrificante notte in stile Naima con dj Umby Lumby in consolle, dalle 22. Info, qui.

Scary night al Bloom Club

Ripartono le serate firmate Bloom Club! L’inaugurazione è in programma il 31 ottobre, dalle 20.30, con delle super scary maschere per una gran serata. Dettagli, qui.

GORIZIA

Festa di Halloween

Festa di Halloween a Gorizia, alle 15, laboratorio e Truccabimbi in Mediateca all’interno del Palazzo del Cinema. Alle 17.30 si può partecipare alla proiezione del film d’animazione Hotel Transilvania 3 con ingresso a 3 e pop corn in omaggio. E non è finita qui. I dettagli, qui.

Reading scenico - ‘La guerra di Fannie e Anita’

Il 31 Ottobre, al Museo della Grande Guerra di Gorizia, in Borgo Castello 13, alle 18, è in programma un nuovo appuntamento con gli eventi commemorativi del Centenario della Grande Guerra organizzato dal Servizio Musei e Archivi Storici dell’ERPAC. Tutti i dettagli, qui.

Halloween

Le oscure cantine di via Rastello si animeranno di strane creature, per mimetizzarvi tra streghe e zombie dalle 17 alle 20 Cacao CentroesteticoSalone Stile e Compagnia Teatrale Tenerife vi aiuteranno con trucchi e acconciature spaventosamente gratuite. Nelle cupe cantine potrete vedere uscire dai muri spaventosi zombie grazie alla mostra allestita con la collaborazione di Mitteldream Photography e Smilevents le migliori foto di non morti che abbiate mai visto. Non basta o siete già terrorizzati? Allora alleggeriamo tutto con la musica di Dj Franz Contadini che ci farà ballare nella notte più dissacrante di tutto l'anno! Info, qui.