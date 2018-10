Cantine Aperte a San Martino: esperienze enogastronomiche per tutti i gusti

FVG - Un weekend di gustose iniziative che si svolgeranno nelle cantine di tutto il territorio regionale per scoprire e apprezzare eccellenti vini e delizie gastronomiche. Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, Pranzi e Cene con il Vignaiolo e piatti speciali saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino, organizzato per sabato 10 e domenica 11 novembre dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.

TOUR - Grazie alla collaborazione con Il Maggese / Novalis, delicati panificati capaci di unire il desiderio di salute al piacere sensoriale, con Latteria di Venzone e Latte Carso, per scoprire i loro saporiti formaggi tipici, con Associazione Cuochi Udine in collaborazione con Del Torre, per sorprendenti esperienze di abbinamento cibo/vino e con Oro di Ramandolo, il tour enogastronomico tra colline e cantine della zona di Nimis previsto per sabato 10 novembre, l’evento celebrerà nel migliore dei modi l’Anno del Cibo Italiano, declinato sui prodotti tipici della nostra regione.

PORTE APERTE - Nelle due giornate dell’evento le cantine apriranno le loro porte dalle 10 alle 18 per visite e degustazioni, libere o su prenotazione. Alcune aziende organizzano anche cene e pranzi A Tavola con il vignaiolo, in cui l’enogastronomia viene declinata in menù caratteristici da degustare direttamente nelle cantine, negli agriturismi e nei ristoranti della regione. In molte cantine troverete il Piatto Cantine Aperte a San Martino, ovvero interessanti proposte di abbinamento cibo/vino per arricchire ulteriormente le vostre degustazioni. I menù A Tavola con il Vignaiolo, l’elenco dei Piatti Cantine Aperte a San Martino, le esperienze proposte e tante altre informazioni per vivere al meglio Cantine Aperte a San Martino sono disponibili su www.cantineaperte.info.

A TRIESTE - E per gli amici di Trieste, domenica 11 novembre ritorna il WineBus Cantine Aperte a San Martino organizzato da Vino e Sapori FVG, con partenza da Piazza Unita (davanti all’Infopoint): potrete comodamente visitare le aziende Dario Coos a Nimis, Tonutti Vini eVigneti ad Adegliacco e Gigante Wine & Welcome a Corno di Rosazzo.

A CODROIPO - Inoltre, sabato 10 novembre alle 11 siete tutti invitati a Villa Manin di Passariano per le premiazioni e l’inaugurazione della mostra della 19° edizione di Spirito di Vino, il concorso internazionale, indetto annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, che celebra le più graffianti e originali vignette satiriche sul tema del vino.

INFO - Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia | info@mtvfriulivg.it | www.mtvfriulivg.it |