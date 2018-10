Toutes le femmes en moi al Teatro Benois De Cecco

CODROIPO – Conto alla rovescia per la stagione teatrale di Codroipo. Come da consolidata tradizione, l’apertura del cartellone è affidata allo spettacolo vincitore del Palio Teatrale Studentesco Città di Codroipo 2018, svoltosi nel teatro cittadino in tarda primavera. Venerdì 2 febbraio alle 20.45 il gruppo Avidi Lumi della scuola paritaria Bertoni di Udine porterà sul palco del Teatro Benois-De Cecco Toutes le femmes en moi, uno spettacolo diretto da Daniela Zorzini e interpretato da Ester Bortolussi, Giorgia Rampino, Maria Sofia Rizzi e Tosca Vantaggiato.

TOUTES LE FEMMES EN MOI prende spunto da una domanda: ‘C’è qualcosa che ti sta a cuore?’. La risposta delle ragazze è stata unanime: raccontare vite di donne che hanno lottato per i loro diritti a tal punto da lasciare un segno indelebile nella società. Attingendo a fonti storiche, scientifiche, poetiche, le giovani interpreti si sono appassionate ad alcune storie in particolare e hanno creato un copione originale. Contemporaneamente hanno partecipato al laboratorio di drammaturgia pensato per i giovani ‘paliensi’ da Matearium e dalla compianta Angela Felice. Il testo dello spettacolo è il frutto di una accurata ricerca di cui le ragazze si sono fatte carico e che nel laboratorio di teatro è poi diventata corpo e parola e ha ridato vita e voce alla prima ominide Lucy, alla poetessa Marina Cvetaeva, alla danzatrice Jane Avril, alla stilista Coco Chanel, alla cantante Billie Holiday, alla fotografa di guerra Gerda Taro e al gruppo delle scatenate Pussy Riot. Il canto dal vivo curato dalla maestra Annalisa Masutti ha aggiunto un’ulterirore elemento artistico al lavoro che ha meritatamente vinto il Palio codroipese.

LO SPETTACOLO fa parte del carnet di abbonamento alla stagione, il biglietto di ingresso per i non abbonati è di 5 euro. La stagione del Benois-De Cecco proseguirà giovedì 15 novembre con Coast to coast, il nuovo spettacolo di Rocco Papaleo. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il Teatro Benois De Cecco di Codroipo (0432 908467).