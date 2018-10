Inforcato dalla benna del trattore: operaio finisce in ospedale

POCENIA – Grave infortunio sul lavoro a Pocenia. Un uomo è rimasto ferito in modo grave a una gamba dopo essere stato letteralmente infilzato dalla forca montana su un trattore. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 30 ottobre in una stalla di Pocenia, in via Venezia. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e portato con urgenza all’ospedale di Udine.

Da quanto hanno riferito i carabinieri di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, a infilzare l’uomo sarebbe stato, in maniera del tutto accidentale, il fratello. I due stavano lavorando con delle balle di fieno con la benna a forma di forca, quando è capitato l’incidente. L’uomo è rimasto ferito a una coscia.