Notte Immaginaria al Mulino, a caccia di vulcani, nel sistema solare

ADEGLIACCO - Soffiano, sbuffano, sputano, eruttano: i vulcani sono fenomeni naturali affascinanti e imprevedibili. Ma come nascono? Dove si trovano sulla Terra? Ma poi, esistono sono sul nostro pianeta? E sugli altri? Per rispondere a queste domande, il 10 novembre al Mulino di Adegliacco (Tavagnacco-UD) si parte ‘A caccia di vulcani… nel Sistema solare’: una Notte al mulino dedicata ai bambini da 7 a 11 anni, per scoprire se esistono e come si comportano i vulcani su Marte, su Venere o su altri altri corpi celesti.

I PICCOLI ESPLORATORI partiranno alla scoperta di vulcani extraterrestri altri 3 volte il Monte Everest, criovulcani e satelliti stirati e strapazzati che eruttano altissime colonne di magma! Fra esplorazioni, giochi ed esperimenti sui pesi, sulla gravità, e sulle reazioni chimiche, per i bambini sarà l’occasione di passare la notte in un antico mulino (oggi centro didattico dell'Immaginario Scientifico), senza genitori ma in compagnia di tanti compagni di viaggio che condividono la curiosità e la voglia di scoprire cose nuove. Al termine delle attività, i bambini si accamperanno nelle sale del mulino, ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi risvegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni d’avventura, prima di fare ritorno a casa. È necessaria l’iscrizione, da effettuare via mail all’indirizzo iscrizioni@immaginarioscientifico.it.