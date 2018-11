Viktor und Viktoria: Veronica Pivetti in tournee in Friuli ()

UDINE – Dopo il debutto in Friuli Venezia Giulia dello scorso aprile e le date di fine ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Veronica Pivetti sarà protagonista nuovamente nel circuito ERT con Viktor und Viktoria, commedia con musiche di Giovanna Gra ispirata all’omonimo film del 1933 di Reinhold Schünzel. Lo spettacolo, diretto da Emanuele Gamba, aprirà quattro stagioni del circuito regionale: domenica 4 novembre al Teatro Odeon di Latisana (ore 20.45), lunedì 5 novembre al Teatro Verdi di Maniago (ore 20.45), martedì 6 novembre al Teatro Sociale di Gemona (ore 21) e mercoledì 7 novembre al Teatro Ristori di Cividale (ore 21). Sul palco, con Veronica Pivetti, saliranno anche Giorgio Borghetti, Yari Gugliucci, Pia Engleberth, Roberta Cartocci e Nicola Sorrenti.

IL MONDO DELLO SPETTACOLO non è sempre scintillante e quando la crisi colpisce anche gli artisti devono aguzzare l’ingegno. Ecco allora che Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, si finge Viktor e conquista le platee. Il suo fascino androgino scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e divertenti equivoci, nella pièce si legge la critica a una società bigotta e superficiale (a distanza di quasi un secolo le affinità con la nostra sembrano chiare) sempre pronta a giudicare dalle apparenze.

LA TRAMA si svolge nella Berlino degli Anni Trenta dove un’attrice di provincia, Susanne Weber, approda spinta dalla fame e in cerca di scrittura. L’incontro con un collega attore, l’immigrato italiano Vito Esposito, sembra cambiarle la vita. E mentre la città subisce gli umori delle nascenti forze nazionalsocialiste di Hitler in lotta contro l’estrema sinistra, Susanne e Vito s’immergono negli eccessi della vita notturna weimeriana. La coppia condivide fame, scene e battute e, alla fine, anche sesso ed identità. Ed è per proprio per l’affamata ditta che Susanne si sacrifica e diventa Viktor und Viktoria, un acclamato e affascinante en travesti che in breve trionfa in tutti i palcoscenici d’Europa. La brillante compagnia capitanata dalla caustica Baronessa Ellinor Von Punkertin in cui spiccano Lilli Shultz, buffa e biondissima ballerina di fila di cui Vito è innamorato e un attrezzista dai modi bruschi e obliqui, Gerhardt miete successi ovunque. Ma, tornati a casa per l’ultima recita, un incontro fatale con il fascinoso conte Frederich Von Stein sfiorerà il cuore di Susanne. E, mentre a Berlino la situazione politica degenera precipitosamente, la protagonista dello spettacolo sarà costretta a fare delle scelte.

MAGGIORI INFORMAZIONI al sito www.ertfvg.it, chiamando il CIT Latisana (0431 59288), l’Ufficio Turistico di Maniago (0427 709063), il Teatro Sociale di Gemona (0432 970520) o il Teatro Ristori di Cividale (0432 710350).