I Madracs sono i vice campioni d'Europa!

UDINE - Una due giorni di gare molto intensa ha visto gli Alma Madracs Udine salire sul secondo gradino del podio alla nona edizione del prestigioso torneo internazionale Prague Powerchair Hockey Open 2018. Dieci gare e una sola sconfitta, quella subita in finale contro gli Svizzeri degli Iron Cats in una partita tiratissima combattuta punto a punto.

LA SODDISFAZIONE - Grande la soddisfazione in casa verde nera per un risultato che alla partenza poteva sembrare azzardato: «Sono molto contento di come siano andati questi due giorni a Praga. I ragazzi hanno risposto positivamente alle richieste fatte e si sono impegnati fino alla fine per portare a casa il miglior risultato possibile», afferma l’allenatore Ivan Minigutti che per l’occasione aveva nella sua squadra due prestiti provenienti da altre due squadre italiane. «È stato sicuramente difficile integrare due giocatori che non avevano mai giocato prima con noi in un meccanismo già rodato ma la forza del gruppo ha vinto e per i nostri è stato senza dubbio un grandissimo allenamento».

LE PARTITE - Otto le partite disputate nella fase preliminare del torneo al termine della quale gli Alma Madracs Udine si trovavano secondi in classifica, a punteggio quasi pieno dopo aver conquistato sette vittorie ed un pareggio. Il passaggio in semifinale ha visto poi e i verde nero scendere in campo per affrontare la corazzata viadanese dei Macron Warriors battendoli nuovamente con un netto 6 a 4 ripetendo l’ottima prestazione disputata nel girone dove si erano imposti per 5 a 3, spodestandoli dal titolo di vice campioni in Europa.

LA FINALE - Accesso diretto alla finale quindi contro gli svizzeri degli Iron Cats, forti di tre atleti provenienti dalla nazionale svizzera, nella quale gli Alma Madracs Udine si sono battuti punto a punto per tutta la durata della gara cedendo solamente nel finale con il risultato di 3 a 2 e concludendo così la prima esperienza internazionale, certi di aver dato tutto e di aver imparato moltissimo. Ora testa alla preparazione e al primo impegno ufficiale di campionato previsto per domenica 11 novembre a Mestre contro i Black Lions, campioni d’Italia in carica.