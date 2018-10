Esce dalla palestra e viene investito: 19enne finisce in ospedale

UDINE – Era appena uscito dalla palestra McFit, al confine tra Udine e Tavagnacco, quando è stato travolto da un’auto. Il fatto è avvenuto attorno alle 21 di mercoledì 31 ottobre e ha coinvolto un 19enne.

Il giovane stava percorrendo a piedi via Tavagnacco insieme a due amici quando è stato urtato dalla vettura che procedeva nella sua stessa direzione. Ancora da chiarire le cause dell’investimento. A occuparsene sono gli agenti della Polizia stradale, giunti sul posto per i rilievi.

Sul posto la Sores ha inviato un’ambulanza, con i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato il 19enne al Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.