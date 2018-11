Che tempo farà il 2 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una depressione presente sul Mediterraneo occidentale, continuerà a provocare l'afflusso di correnti meridionali umide verso le Alpi fino a sabato mattina, poi, una temporanea rimonta anticiclonica sui Balcani, favorirà sulla regione l'afflusso di correnti più secche da nord-est nei bassi strati.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 2 novembre, di primo mattino, in pianura, saranno possibili locali foschie o nebbie, in giornata cielo in prevalenza coperto con piogge sparse intermittenti in genere moderate, ma che localmente potrebbero essere abbondanti. Non è del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco. In serata sulla costa inizierà a soffiare Borino.