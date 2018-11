Jolanda De Colò Spa, super risarcimento per un licenziamento illegittimo

PALMANOVA - L’azienda Jolanda De Colò Spa di Palmanova, il 25 gennaio di quest’anno, licenziò un suo dipendente con la motivazione del giustificato motivo oggettivo, riorganizzazione e riduzione del personale. La Flai Cgil ritenne tale provvedimento illegittimo perché non era in atto alcuna riorganizzazione aziendale né riduzione del personale: «Si trattava palesemente di un licenziamento discriminatorio, attuato nei confronti di un lavoratore che era iscritto alla Flai Cgil e da pochi giorni nominato anche rsa», ha detto Saverio Scalera della Flai Cgil della provincia di Udine. Per questi motivi il sindacato si offrì di assistere il lavoratore nell’impugnare tale licenziamento, dandogli tutto il supporto di cui necessitava. Nei giorni scorsi, dopo due udienze, si è giunti alla conclusione: il lavoratore ha rinunciato all’impugnazione a fronte del pagamento di 18 mensilità di retribuzione globale di fatto. La conciliazione, dal punto di vista economico, è stata ritenuta molto positiva, attesa anche la circostanza che il lavoratore, poco dopo il licenziamento, aveva trovato un’altra occupazione lavorativa e non era più interessato alla reintegrazione.

A giudizio della Flai Cgil, come spiega Saverio Scalera, «i termini della conciliazione, molto favorevoli al lavoratore, dimostrano che il licenziamento attuato dalla Jolanda De Colò era ingiustificato: diversamente infatti non si spiegherebbe perché l’azienda avrebbe riconosciuto un simile risarcimento per un lavoratore con una anzianità aziendale di appena 15 mesi. Grazie alla Flai Cgil e al lavoro prezioso dell’avvocato Daniele Pezzetta, il lavoratore è stato tutelato in maniera efficace. L'azione sindacale della Flai Cgil - assicura Scalera - continuerà nei confronti della Jolanda De Colò Spa nella difesa dei diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e lavoratori: per quanto riguarda gli appalti e la sicurezza alimentare, si è in attesa di conoscere gli esiti a seguito delle segnalazioni e richieste di accertamenti fatte agli organi competenti".