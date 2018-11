A Udine conto alla rovescia per gli Shopping Days

UDINE - Tornano gli Shopping Days, la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Udine in primavera e in autunno che offre sconti in città mediamente tra il 15 e il 30%. Viene confermata pure in questa proposta autunnale la tradizionale distribuzione su tre giorni, da venerdì 9 a domenica 11 novembre. La formula è consolidata da oltre vent’anni nei negozi udinesi e, confidando nel bel tempo, «servirà anche in questa occasione a dare un segnale di vitalità a settori commerciali che stanno cercando di riavvicinarsi ai numeri pre-crisi dopo anni di difficoltà», auspica il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan.

NEGOZI - L’associazione invita dunque gli associati a partecipare a un’operazione che può servire a preparare al meglio le ultime settimane dell’anno, le più importanti per il commercio. Massima libertà, come sempre, sul tipo di offerta Shopping Days: si potrà applicare uno sconto predeterminato su tutti i prodotti o individuare gli articoli da «lanciare» in quest’occasione. «Chi frequenta i negozi di Udine sa che gli operatori economici sono pronti ad aiutare i propri clienti a fare l’acquisto più conveniente», sottolinea ancora Pavan. Confcommercio chiederà al Comune la possibilità di utilizzo gratuito dei parcheggi in struttura domenica 11, così come già accade per quelli a raso (i parcometri domenica non funzionano).