Truffa ai danni di un'anziana: spariscono un orologio d’oro e il portafoglio

TAVAGNACCO – Nuova truffa ai danni di un’anziana. Questa volta, come riporta il Messaggero Veneto, si è verificato a Tavagnacco. Il fatto è accaduto giovedì 1 novembre, verso le 19. I due truffatori, un uomo e una donna, si sono presentati davanti alla porta di casa di un’anziana e con una scusa sono riusciti a convincerla a farli entrare.

Qualche parola di circostanza e dopo poco i due soggetti so sono allontanati in auto. Sembrava fosse una visita di cortesia, ma poco dopo la signora si è accorta di essere stata derubata. Erano spariti, infatti, un orologio d’oro e il portafoglio. La donna non ha potuto fare altro che avvisare dell’accaduto le forze dell’ordine. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri.