Lo trovano con della marijuana e dell'ecstasy: arrestato un uomo

PALMANOVA – Lo hanno fermato per un controllo e hanno trovato marijuana ed ecstasy all’interno del veicolo che stava guidando. Per questa ragione è stato arrestato.

I FATTI - I carabinieri del nucleo radiomobile di Palmanova, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Cervignano del Friuli e Torviscosa, hanno controllato un furgone con targa estera guidato da un cittadino romeno, risultato essere residente nel Regno Unito. All’interno dell’abitacolo del mezzo gli uomini del’Arma hanno trovato 1,5 grammi di marijuana e 138 pastiglie di ecstasy. La droga è stata posta sotto sequestro e lo straniero è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato alla Casa Circondariale di Udine.