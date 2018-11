‘Zombie contro Zombie’ la commedia rosso sangue sbarca al Visionario

UDINE – Nato come saggio finale di un workshop e costato poco meno di un’utilitaria, ha incassato 24 milioni di dollari nell’arco dell’estate e ha già venduto oltre 2 milioni di biglietti: ecco di cosa parliamo quando parliamo di Zombie contro Zombie! L’esilarante commedia rosso sangue, dopo aver polverizzato il box office giapponese e fatto impazzire i festival di mezzo mondo (a cominciare dal Feff, che lo scorso aprile ha presentato il film in anteprima internazionale), approderà nei cinema italiani dal 7 al 9 novembre sotto il segno della Tucker Film. A Udine, Zombie contro Zombie sarà proiettato sul grande schermo del Visionario e le prevendite per questa attesissima uscita-evento sono già attive per le proiezioni di mercoledì 7 novembre alle 17.15 e 21.30 (anche online).



LA TRAMA - Un’occhiata alla trama? Una troupe cinematografica e un magazzino abbandonato: la location perfetta per girare un film sugli zombie. Soprattutto se il budget della produzione è rasoterra. C’è solo un piccolo dettaglio che di perfetto ha ben poco: là dentro, in passato, sono stati compiuti misteriosi esperimenti militari e il magazzino, adesso, pullula di morti viventi! Riusciranno i nostri eroi a vendere cara la pelle? Zombie contro Zombie non è il solito splatter visto e stravisto: è un gioiello che deraglia e spiazza, giocando con i canoni del cinema horror per metterli al servizio di una commedia tanto esilarante quanto inattesa! Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.