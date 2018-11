‘Non Solo Perlage’ : appuntamento al castello di Villalta

FAGAGNA - ‘Non Solo Perlage’ è la rassegna enologica dedicata alla promozione dei vini rossi e bianchi nonché delle bollicine metodo classico e metodo charmat organizzata dalla Pro Loco Udine Castello in collaborazione con la rivista del gusto Brda&Collio, Vino in Rosa e in programma al castello di Villalta di Fagagna il prossimo 25 novembre 2018.

BUON VINO E CIBO - Alla kermesse, che vedrà il suo battesimo alle 17 (terminerà alle 23.30 circa), parteciperanno una selezione di circa 40 tra le migliori aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia oltre ad alcune cantine ospiti del panorama internazionale, produttrici di vini rossi, bianchi e spumanti abbinate ad altrettanti ristoranti - winebar della regione. Saranno inoltre presenti altre aziende del settore agroalimentare regionale che cureranno la parte gastronomica: Specialità di pesce cotte e crude, salumi, formaggi, pane artigianale, dolci e altre pietanze calde dei locali ospiti. A cornice della serata sono in programma musica, rigorosamente dal vivo, spettacoli e tante altre divertenti sorprese. Gli ospiti della manifestazione saranno dotati all’ingresso del castello di apposito calice con sacchetto da collo per le degustazioni presso le cantine partecipanti.

RADIO TAXI E NAVETTA - Nell'ambito dell'iniziativa bere sano e responsabile la compagnia Radio Taxi Udine effettuerà lo sconto del 20% a tutti i possessori del biglietto di ingresso alla manifestazione per un rientro a casa in tutta tranquillità. Sarà inoltre attivo un servizio transfer gratuito che collegherà Udine da piazza I Maggio (in parte all'agenzia turistica regionale), al Castello di Villalta, con periodicità di ogni 40 minuti circa con prima partenza alle 16.45 e ultimo rientro alle 23.30.Sarà inoltre possibile il pernottamento a condizioni agevolate (12 camere disponibili) anche all'interno del castello.

Per informazioni al 348.7616334 (Gianni), 334.1527832 (Davide), prolocoudinecastello@gmail.com .