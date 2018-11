Il Tavagnacco va a Firenze per continuare a fare punti

TAVAGNACCO - Nuova trasferta per il Tavagnacco, che sabato 3 novembre alle 15 sarà impegnato a Firenze contro la Fiorentina Women’s per la sesta giornata di Campionato. Un impegno certamente ostico per le ragazze di Marco Rossi, che hanno voglia di continuare a fare punti, riscattando la sconfitta rimediata lo scorso giugno nello spareggio Champions giocato ad Abano Terme. «C’è più di una ragazza che è rimasta con l’amaro in bocca per quell’incontro, e sono certo che vorrà riscattarsi». Questo il commento di mister Rossi.

LE PAROLE DEL MISTER - Il Tavagnacco arriva alla sfida di sabato dopo una vittoria e un pareggio conquistati tra sabato e mercoledì contro Bari e Roma, con 7 punti in classifica. La Fiorentina, invece, è reduce dall’affermazione sul Sassuolo, che le ha permesso di salire a quota 9 in classifica. Anche le viola, mercoledì, sono scese in campo, in Champions, perdendo 6 a 0, in casa, contro il Chelsea. «Un risultato che potrebbero aver lasciato degli strascichi – ammette Rossi – toccherà a noi approfittarne con un approccio determinato, provando a mettere ‘paura’ a questa Fiorentina fin dai primi minuti. Sappiamo benissimo che affrontiamo una squadra di grande qualità, ben organizzata anche a livello societario, ma andremo a giocarcela con lo stesso spirito con cui siamo andate a Roma. Servirà, però – sottolinea – una maggiore cattiveria agonistica».

CI SARANNO DELLE DEFEZIONI - Marta Mascarello sarà di nuovo disponibile, ma Rossi dovrà comunque rinunciare a Elisa Polli, Caterina Fracaros, Elisa Donda, Veronica Benedetti e, ultima in ordine di tempo, Sofia Del Stabile. «Cominciamo a essere contate, ma sono certo che chi andrà in campo darà tutto, come già dimostrato nelle ultime partite. Come detto, sappiamo che a Firenze sarà un match difficile, ma andiamo lì per giocarcela». Il Tavagnacco troverà ad attenderlo molte ex giocatrici gialloblu: Clelland, Catena, Parisi, Bonetti e Mauro.

Le altre partite della giornata: Chievo Verona-Sassuolo, Pink Bari-Hellas Verona, As Roma-Orobica, Milan-Juventus.