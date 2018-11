Patto per l'Autonomia: «Vigili del Fuoco sotto organico: va aumentato il personale»

UDINE - «I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia sono pesantemente sotto organico (più di 100 unità, tra operativi e amministrativi) al punto che, qualora si verifichino particolari situazioni emergenziali a fronte di interventi richiedenti un incremento del personale di stanza alla centrale di Udine, si rendono necessarie chiusure del distaccamento permanente di Cividale, lasciando di fatto scoperta l'area delle Valli del Natisone, del Cividalese e del Manzanese». La riflessione è dei consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, contenuta in una interrogazione depositata alla luce delle ripercussioni sui lavoratori, chiamati a sostenere estenuanti carichi per sopperire alle richieste di soccorso, anche stagionali.

In particolare, Moretuzzo e Bidoli chiedono alla giunta regionale di sapere se quanto ipotizzato alla fine di giugno dall'assessore Rosolen, circa la possibilità di aumentare il personale in tempi rapidi, sia stato approfondito e «se sia stato possibile sbloccare la situazione organica in modo proporzionato rispetto alle necessità, ovvero se si abbia la certezza dei tempi con cui verranno assunte nuove unità per garantire un maggior presidio territoriale, continuità operativa per tutti i distaccamenti permanenti, e migliori condizioni lavorative per i vigili del fuoco operanti in regione. Accanto a queste criticità - così i due consiglieri -, si aggiunge un'annosa questione: è, infatti, da molto tempo che i Comuni della Bassa Friulana aspettano di veder riconosciuto il distaccamento di Latisana come permanente, soluzione che garantirebbe un presidio continuativo su quei territori che, non va dimenticato, in questo momento sono interessati anche dalle problematiche derivanti dal cantiere della terza corsia autostradale. Vorremmo conoscere gli sviluppi della questione».

«I vigili del fuoco sono una risorsa fondamentale per la popolazione e per il territorio, come si è visto anche in questi giorni di emergenza a seguito del maltempo che ha flagellato vaste aree della regione. Una risorsa da sostenere e valorizzare con ogni strumento a disposizione - affermano Moretuzzo e Bidoli -. Crediamo, però, che gli interventi regionali debbano passare anche attraverso un coordinamento delle azioni, tenendo conto delle varie sinergie in atto. Per questo presenteremo un emendamento al progetto di legge recentemente depositato in Consiglio regionale, relativo al sostegno e alla valorizzazione dei vigili del fuoco volontari, chiedendo che tanto l'acquisizione di mezzi e strumenti quanto la formazione del personale siano preventivamente coordinate con il comando provinciale di riferimento, ciò per veicolare al meglio le risorse messe a disposizione».