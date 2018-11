Furto in via Marangoni: i ladri chiudono una coppia in camera da letto

UDINE - Ladri in azione in via Marangoni, a Udine. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, usciti per andare a messa. In casa però, qualcuno era rimasto: due ospiti, la sorella della proprietaria con il marito, che stavano riposando in camera da letto. I ladri, come riferisce il Messaggero Veneto, se ne sono accorti li hanno chiusi a chiave nella stanza. Il fatto è accaduto giovedì verso le 10.

Nel tempo in cui la donna rimasta chiusa nella stanza con il marito ha allertato la sorella spiegandole l'accaduto, i ladri sono riusciti ad arraffare denaro e contanti trovati in salotto prima di darsela a gambe. A liberare i due 'prigionieri' in camera da letto sono stati i proprietari al loro ritorno. Tutto è successo nell'arco di mezz'ora. L'episodio è stato denunciato in Questura.