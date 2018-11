Tavagnacco: scontro tra un'auto e una corriera

TAVAGNACCO - Forse una svista, poi l’incidente. Il sinistro, avvenuto alle 14 del 2 novembre lungo la ex strada provinciale 49, nel comune di Tavagnacco, ha visto coinvolti una corriera della Saf e una Fiat Punto.

L’INCIDENTE - Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla polizia locale dell’Uti centrale, giunta sul posto per i rilievi del caso, la corriera proveniva dalla Ss 13, la tangenziale Ovest. Giunto all’incrocio con la sp 49, il mezzo si è immesso sulla statale in direzione di Pagnacco. Nello stesso momento però stava sopraggiungendo l’altro veicolo, in senso opposto, in direzione Udine. Impossibile evitare l’impatto: la Fiat Punto si è schiantata frontalmente contro la fiancata sinistra dell'autobus extraurbano.

I FERITI - Sono subito stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale, che oltre a effettuare i rilievi, si è occupata della gestione del traffico. I due veicoli incidentali hanno infatti occupato l’intera carreggiata. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione, che ha subito anche delle deviazioni. Il conducente della corriera (R. I., 47 anni, residente a Ragogna) e il guidatore della Punto (Z. A., 25 anni, residente a Socchieve) sono stati precauzionalmente accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Illesi tutti i passeggeri del mezzo extraurbano.