Furti in Friuli: otto denunce in poche ore

UDINE – Sono otto le persone denunciate dai carabinieri, negli ultimi giorni. A essere prese di mira dai ladri alcune aziende e diversi negozi.

CODROIPO – A Codroipo nell’ultimo periodo sono state diverse le denunce sporte da alcune ditte della zona nonché dell’eco-piazzola: tutti lamentavano dei furti. I militari dell’Arma della locale stazione, al termine di un’attività di indagine, hanno identificato tre cittadini romeni, ritenuti responsabili dei furti. Sono tutti stati deferiti, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di ricettazione.

TRICESIMO - È invece stato denunciato, dai carabinieri della stazione di Tricesimo, per furto aggravato, un 39enne goriziano. L’uomo avrebbe rubato due paia di scarpe, del valore complessivo di 115 euro, da un negozio che si trova all’interno del centro commerciale Città Fiera di Martignacco.

UDINE - Ammonta invece a 90 euro il 'bottino' del furto messo a segno da due uomini e una donna in un negozio all’interno del centro commerciale Terminal Nord. I tre, tutti di nazionalità romena e residenti nel capoluogo friulano, sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Udine, per furto aggravato in concorso. I generi alimentari asportati dal market sono stati restituiti al legittimo proprietario.

OSOPPO - Anche un 65enne residenze nella zona di Osoppo ha preso di mira un negozio di un centro commerciale. L’uomo ha sottratto dalla cassa 140 euro, ma è stato ‘beccato’ e denunciato. Il denaro è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.