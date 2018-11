Interviene per sedare una rissa ma finisce in ospedale con la faccia rotta

CODROIPO – E’ intervenuto per sedare una rissa ma è finito con il rimetterci di prima persona. E’ accaduto in un locale pubblico del Codroipese, dove un 28enne cittadino ucraino aveva iniziato a litigare con un altro avventore del bar.

La terza persona che si è messa in mezzo per sedare la zuffa è stato ripetutamente colpito al volto dal 28enne, riportando serie lesioni. Soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, la persona ferita è stata portata in ospedale.

L’aggressore, invece, con l’arrivo dei carabinieri della stazione di Codroipo, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di lesioni personali gravi.