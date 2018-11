Altra pioggia in arrivo: la Pc Fvg dirama un'allerta «giallo»

UDINE – C’è una nuova allerta meteo, la numero 33 del 2018, diramata dalla Protezione Civile Fvg. Potrebbero verificarsi delle criticità in Alto Friuli, nella Pedemontana, nell’Udinese e nel Pordenonese tra la mezzanotte del 5 novembre e il mezzogiorno del 7 novembre. Lo stato di allerta per questi territori è ‘giallo’.

La Pc Fvg prevede l’arrivo di piogge intermittenti nella giornata di lunedì 5 ottobre, anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla fascia centro occidentale. Sulle zone orientali probabili piogge decisamente più attenuate. Sulla costa soffieranno venti da est moderati al mattino, con l’arrivo di Scirocco verso sera. Per martedì si prevedono piogge intermittenti anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla zona montana. Mercoledì 7 novembre, al mattino ancora piogge intermittenti in genere da moderate ad abbondanti, localmente temporalesche. In giornata possibili schiarite.

Ecco perché la Protezione Civile teme possano crearsi nuove criticità idrogeologiche, specie nelle zone montane, con possibili interruzioni di una viabilità già fragile.