UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 5 novembre, prevede cielo in prevalenza coperto con piogge intermittenti in genere da moderate ad abbondanti, localmente anche temporalesche.

Sulla fascia orientale saranno probabili piogge più attenuate. Sulla costa soffierà vento da est debole o moderato, in serata Scirocco moderato, specie verso il Veneto.