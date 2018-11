Va a caccia e viene colpito accidentalmente alla schiena da un colpo di fucile

CODROIPO – Un uomo è stato accidentalmente colpito alla schiena da un colpo di fucile. E’ successo nei campi di San Martino di Codroipo, come anticipa Telefriuli. La persona ferita, 39 anni del Codroipese, era uscita per una battuta di caccia con un amico residente a Santa Maria la Longa.

Resta da chiarire le modalità con cui il colpo sia partito. Subito dopo l’incidente, il cacciatore ha prestato aiuto all’amico portandolo prima verso le auto, poi in ospedale. A quanto pare non sarebbe in gravi condizioni. Saranno i carabinieri a chiarire nei dettagli quanto accaduto. Un episodio destinato a riaprire la discussione sulla pericolosità della caccia.