Nuova denuncia per stalking a Udine: 43enne perseguita la ex, ora non può avvicinarla

UDINE - Messaggi su WhatsApp, sms e continui commenti sgradevoli sul suo profilo Facebook. Lui continuava ad assillarla nonostante la fine del loro matrimonio.

LA DENUNCIA - Ora per lui, un 43enne udinese, è scattato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Lei, dopo l’ennesimo contatto non gradito da parte di lui non ce l’ha più fatta, ha chiamato i carabinieri e sporto denuncia. Il Gip del tribunale di Udine ha emesso un provvedimento nei confronti dell’uomo. Provvedimento che è stato notificato nei giorni scorsi all’interessato dai militari della stazione di Udine, guidati dal luogotenente Roberto Chittaro. Nel caso di violazione del divieto di avvicinamento è previsto l’arresto.