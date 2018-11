Tsu torna al San Giorgio con il capolavoro di Pinter: ‘Il Custode’

UDINE - In questa nuova tappa di ‘Presente Imperfetto’, Teatro Sosta Urbana porta in scena un grande classico del teatro inglese del Novecento, che fece di Harold Pinter ‘uno dei talenti più originali e disturbati’ della propria epoca. Lo spettacolo ‘Il Custode’ calcherà il palco del Teatro San Giorgio, giovedì 8 novembre, alle 21.

IL CUSTODE, che vede il ritorno nella cittadina friulana di Francesco Pennacchia nella duplice veste di regista e interprete insieme a Luca Stetur e Gianluca Balducci, è un meraviglioso tributo alla gente comune, che vive – o piuttosto sopravvive – tra speranza e illusioni. Nel chiuso di un tugurio pieno di cianfrusaglie, spifferi e infiltrazioni d’acqua piovana, un vecchio barbone trova un riparo grazie a un giovane uomo, psicolabile, che abita lì. Un altro giovane uomo, il proprietario del tugurio, va e viene. «L’ambientazione sembra una zona franca al riparo dalle regole spietate e selvagge della società – racconta il regista - ma in questo microcosmo si riproducono quegli stessi rapporti violenti che scandiscono la vita nel mondo esterno. Ed ecco che lo stesso tugurio diventa spazio d’incubazione per una commedia molto più complessa: quella umana». Il costo del biglietto è di 5 euro. La biglietteria apre in loco dalle ore 20. Buffet finale.Per la sesta edizione della rassegna ‘delle periferie’, la compagnia del Teatro della Sete anche quest’anno è sostenuta da Comune di Udine, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli.

INFO - www.teatrodellasete.com | Facebook |