AAA cercasi idee innovative con impatto sociale

UDINE - Sono quasi 93 mila le imprese sociali operative sul territorio italiano: una realtà che unisce libero mercato e giustizia sociale, coniugando la sostenibilità con la capacità di attrarre investimenti. Un modello che in Europa conta oltre 3 milioni di imprese attive nel Terzo settore, capaci di generare il 6,5% del totale dei posti di lavoro (fonte Social Impact Agenda – Aiccon).

UN TREND IN CONTINUA CRESCITA, che può generare numeri importanti anche in Friuli Venezia Giulia. Per questo Friuli Innovazione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche dell’Università di Udine, ha indetto un bando per idee innovative che abbiano un forte impatto sulla società, con particolare attenzione ai temi: qualità della vita, cambiamento demografico, salute benessere e prevenzione, cambiamento climatico e ambiente.

LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI: studenti, lavoratori, disoccupati, imprenditori, volontari, ma anche imprese, organizzazioni no-profit, associazioni e amministrazioni pubbliche. E’ necessario inviare la propria candidatura entro il 30 novembre 2018 seguendo le istruzioni presenti sul sito www.friulinnovazione.it nella sezione bandi. Le idee selezionate verranno inserite all’interno di un programma di formazione esclusivo, specifico per imprenditori sociali. Il percorso, che si svolgerà tra la fine di gennaio e la metà di aprile 2019, sarà sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche dell’Università di Udine.

TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI a partecipare alla selezione, ma anche semplici appassionati e interessati, sono invitati a partecipare al workshop di storytelling ‘Come presentare in modo efficace la mia idea?’, il 6 novembre a Friuli Innovazione (iscrizioni su Eventbrite). Il workshop è a cura di Erica Barbiani, autrice e produttrice di documentari, tra cui il pluripremiato ‘The Special Need’ di Carlo Zoratti, e ‘The Good Life’ di Niccolò Ammaniti.

IL BANDO è supportato dal progetto SIAA - Social Impact for the Alps Adriatic Region, finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia Austria 2014-2020, che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di soluzioni innovative in risposta alle pressanti sfide sociali contemporanee della regione Alpe-Adria.