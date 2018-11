Fiamme in una cucina di Cleulis di Paluzza: sul posto i Vigili del Fuoco

PALUZZA – Vigili del Fuoco in azione, nelle prime ore di lunedì 5 novembre, a Cleulis di Paluzza. Attorno alle 6.30 le fiamme sono divampate nella cucina di un’abitazione che si trova in via Sant’Osvaldo, al civico 37. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tolmezzo e i volontari di Cercivento che sono riusciti a domare il rogo dopo alcune ore di lavoro, mettendo in sicurezza l’appartamento.

INTOSSICATI - A Cleulis sono giunti anche i sanitari per soccorrere quattro persone rimaste leggermente intossicate dal fumo. Si tratta di una donna con i suoi tre figli, tutti minorenni. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione, sono stati accompagnati all’ospedale di Tolmezzo per alcuni accertamenti.

CASA INAGIBILE - La cucina da cui sono partite le fiamme si trova al piano terra dell'immobile. Il fumo prodotto a seguito della combustione ha invaso i locali ubicati al piano rialzato e al primo piano. Il fuoco ha completamente distrutto gli elementi d'arredo della cucina e il calore sviluppatosi ha danneggiato seriamente il solaio di separazione fra il piano terra e il piano sovrastante. Anche l'impianto elettrico è rimasto danneggiato. Al momento il fabbricato non risulta agibile. Le operazioni i di verifica e messa in sicurezza si concluderanno in tarda mattinata.