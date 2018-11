Perde il controllo dello scooter e finisce sotto un autocarro: 47enne elitrasportato a Udine

LAVARIANO – Grave incidente nella mattinata del 5 novembre a Lavariano. Per cause in fase di accertamento, un uomo alla guida del suo scooter è finito sotto un autocarro. Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.

L’INCIDENTE - Il sinistro si è verificato attorno alle 8 del mattino, lungo via Risano a Lavariano, nel comune di Mortegliano. Probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, C.F. - queste le iniziali del ferito - residente a Pozzuolo del Friuli, a bordo del suo scooter è finito sotto un autocarro adibito al trasporto di bibite.

I SOCCORSI - Il conducente del mezzo a due ruote è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del capoluogo friulano che ha coadiuvato il personale sanitario per la stabilizzazione del ferito e per la pulizia del manto stradale. Assieme ai pompieri e ai medici sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Mortegliano che si sono occupati dei rilievi.