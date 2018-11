Ditedi porta l’innovazione nell’edilizia e nelle scuole

TAVAGNACCO – Settimana impegnativa per il Ditedi, il Distretto delle Tecnologie Digitali e Cluster Ict del Friuli Venezia Giulia. Si comincia martedì 6 novembre con la presentazione di Cantiere 4.0 (alle 11.30 nella sede Anci di piazzale XX Settembre, a Udine), iniziativa che prevede l’ingresso nel mondo dell’edilizia dell’innovazione grazie a un accordo siglato con Anci Fvg, Ance e Area Science Park.

Il giorno successivo, mercoledì 7 novembre, riprende ‘Ditedi Network’, ciclo di incontri durante i quali le imprese affiliate hanno l’opportunità di presentarsi e per far conoscere la propria attività. Un format snello, in cui ogni imprenditore ha a disposizione 20 minuti per parlare della propria realtà e ‘stuzzicare’ chi gli sta davanti. L’obiettivo è allacciare nuove relazioni e dar vita a opportunità di business. I protagonisti di questo appuntamento saranno, a partire dalle 18 al Knowledge Center di via L’Aquila 1, a Feletto Umberto, ‘Dave Embedded System’, ‘Infostar’ e ‘Ensoul’.

Giovedì 8 e venerdì 9 novembre, infine, primi incontri del progetto ‘Orientamento 4.0’, per parlare del mondo digitale e del futuro del lavoro con le classi terze della scuola secondaria di primo grado. Il primo appuntamento si terrà nelle scuole di Tavagnacco, poi il 19 novembre in quelle di Pradamano.