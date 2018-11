Maltempo in Fvg: attivo un conto corrente per sostenere le popolazioni colpite

TOLMEZZO - «La Protezione Civile regionale ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni a supporto delle popolazioni colpite dal maltempo della scorsa settimana». Lo annuncia il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a margine del sopralluogo in Carnia con il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli.

«Oltre alle risorse già reperite a livello nazionale e regionale - spiega il governatore - occorre che il Paese faccia quadrato attorno al Friuli Venezia Giulia per sanare danni che, da una prima stima, superano il mezzo miliardo». "Ecco perché mi appello a tutte le donne e gli uomini di buon cuore - conclude Fedriga - affinché apportino il loro concreto contributo per lenire le sofferenze di migliaia di cittadini in difficoltà».

I versamenti vanno effettuati sul conto corrente bancario della Protezione Civile, attivo presso l'Unicredit Banca, con causale 'Subito al lavoro nelle aree colpite dall'alluvione 2018 i Fvg'. L'Iban di riferimento è IT47 W 02008 02230 000003120964.