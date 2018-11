In casa avevano cocaina, eroina e oltre 22 mila euro in contanti: 4 arresti a Udine

UDINE – Sono quattro le persone arrestate per droga a Udine. Durante la perquisizione i carabinieri oltre a trovare della sostanza stupefacente nell'abitazione, hanno rinvenuto anche 22.130 euro in contanti.

L'ARRESTO - I militari dell’aliquota operativa di Udine hanno identificato un 21enne cittadino albanese, due ucraine di 21 e 22 anni e un 34enne marocchino i quali, al termine di una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 370 grammi di cocaina, 20 grammi di eroina, due bilancini di precisione e la somma di 22.130 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre i quattro sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati al carcere di Udine e Trieste.