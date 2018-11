A4, pavimentazioni urgenti: chiusura straordinaria notturna dell'autostrada

FVG - Le intense piogge di questi ultimi giorni non hanno danneggiato il cantiere, ma il manto stradale sì e anche pesantemente. Per questo motivo l'autostrada A4 sarà chiusa dalle 21 di martedì 6 novembre, alle 4 del mattino di mercoledì 7 novembre nel tratto compreso fra il nodo di interconnessione A4/A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.

CHIUSURA - Dalle 19 sarà svuotata e interdetta al traffico l’area di servizio di Gonars Nord. Le chiusure sono necessarie a causa di uno sfondamento dell’asfalto, che pregiudica la sicurezza della viabilità. Fondamentale, dunque, ripristinarlo tempestivamente. La viabilità subirà pertanto le seguenti modifiche: chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia dovrà uscire a Palmanova e potrà rientrare in autostrada al casello di San Giorgio di Nogaro, mentre chi proviene da Tarvisio ed è diretto a Venezia dovrà uscire a Udine Sud.