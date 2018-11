Maltempo: Udine manda in Carnia personale tecnico per aiutare i Comuni

UDINE - «Il Comune di Udine è profondamente colpito dalla gravità dei danni subiti dal territorio della Carnia e causati dagli eventi alluvionali che si sono verificati nei giorni scorsi. Per questo durante l'ultima seduta della giunta comunale abbiamo deciso di mettere a disposizione dei comuni colpiti alcuni nostri tecnici che possano supportare soprattutto le piccole amministrazioni nel disbrigo degli adempimenti burocratici legati al ripristino delle strutture danneggiate dal maltempo». Con queste parole il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha voluto non solo esprimere la vicinanza dell’amministrazione di Udine nei confronti dei comuni della Carnia messi in ginocchio dalle violente precipitazioni della scorsa settimana ma anche dare un segnale di aiuto concreto per un rapido ritorno alla normalità.

«Nei prossimi giorni - ha proseguito il primo cittadino - verranno inviate ai Comuni coinvolti delle comunicazioni per esplicitare in maniera puntuale quali servizi riceveranno il supporto dal personale dell’amministrazione comunale di Udine. La giunta municipale pensa in questo modo di dare un contributo concreto per un ripristino rapido ed effettivo dei servizi dei comuni colpiti che da anni soffrono la mancanza cronica di personale tecnico interno».