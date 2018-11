'Punto di Incontro': a Pordenone la fiera sull'orientamento, la formazione e il lavoro

PORDENONE - Incontri con gli esperti dei servizi regionali di orientamento e del lavoro. Ma anche eventi e workshop per indirizzare gli studenti alle prese con le scelte di studio e occupazione dopo il diploma, nonché selezione di personale. Questo e molto altro ancora verrà messo in campo dalla Regione - attraverso la Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia - durante la sua partecipazione all'11. edizione di "Punto di Incontro", la fiera sull'orientamento, la formazione e il lavoro in programma il 7 e 8 novembre a Pordenone. Nello stand allestito al padiglione 5 sarà possibile incontrare gli esperti dei servizi regionali di orientamento, lavoro, Eures Fvg e GiovaniFvg i quali daranno informazioni e distribuiranno materiale aggiornato.

WORKSHOP - La Regione, inoltre, proporrà un programma di workshop rivolti a studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di II grado e della formazione professionale, neo diplomati, studenti universitari e giovani in cerca di prima occupazione. L'intento è quello di far conoscere loro le opportunità di studio, specializzazione e lavoro e offrire un primo orientamento alle scelte in ambito scolastico, formativo e professionale. Si parlerà quindi di scelte consapevoli, strumenti per la ricerca di lavoro, tirocini all'estero, iniziative e programmi per i giovani con l'intervento degli esperti regionali del Centro di Orientamento e del Centro per l'Impiego di Pordenone e testimonial del mondo formativo e imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia. Inoltre nelle due giornate di fiera sono previste, a cura del Servizio Eures Fvg, selezioni di personale per imprese olandesi e danesi nei settori edile, impiantistica, IT specialist, ingegneria e medicale. Gli incontri sono aperti a studenti di istituti scolastici e enti di formazione di qualsiasi indirizzo e tipologia, neo diplomati, laureati e persone in cerca di occupazione.

PARTECIPAZIONE - La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online sul sito della Fiera www.incontropordenone.it/workshop. L'accesso in sala sarà riservato fino a esaurimento dei posti disponibili. Oltre ai workshop, il programma di iniziative proposte dalla Regione prevede anche un evento divulgativo sul tema "L'Alta tecnologia a sviluppo esponenziale e l'ecosistema FVG" in calendario giovedì 8 novembre alle 16.45 nel Centro Congressi della Fiera (Sala superiore). L'incontro presenta gli strumenti finanziari per favorire l'occupazione ed i percorsi di alta formazione nel settore tecnologico, per una collaborazione mirata ed efficace fra il tessuto economico e le strutture scientifiche del territorio. È prevista la testimonianza di imprese tecnologiche del territorio che illustreranno le loro realtà aziendali, come fronteggiano o creano il cambiamento e quali figure professionali saranno più strategiche nel prossimo futuro, nell'ottica di offrire un orientamento alle scelte formative dei giovani e delle loro famiglie. Maggiori informazioni e il programma sono disponibili anche sul sito regionale www.regione.fvg.it