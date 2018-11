Sala slot aperta alle 4 del mattino: il questore la fa chiudere per 8 giorni

MANZANO – Avrebbe dovuto chiudere i battenti alle 3 del mattino. Invece, quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Cividale non solo c’erano dei clienti intenti a giocare, ma del titolare non c’era traccia.

E’ successo nei giorni scorsi a Manzano, alla sala slot Vlt di via Trieste. Il Questore di Udine ha quindi fatto scattare una pesante sanzione amministrativa nei confronti del titolare, un cittadino cinese, oltre ad aver sospeso la licenza al locale per 8 giorni. All'arrivo degli agenti la porta della sala slot non era stata chiusa a chiave e all'interno sono stati trovati 5 clienti.