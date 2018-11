Incidente a Magnano in Riviera: un'auto si ribalta su un lato

MAGNANO IN RIVIERA - Incidente stradale, nella mattinata di mercoledì 7 novembre, sulla statale 13 Pontebbana, all'altezza di Magnano in Riviera. Due auto, entrambe Renault, si sono scontrate al bivio Casone. una di queste è finite ruote all'aria, restando in bilico sul lato sinistro.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, che ha coinvolto due donne. Soccorse dal personale del 118 e da una squadra dei Vigili del Fuoco, entrambe sono state portate al Pronto Soccorso per accertamenti. Ci sono stati dei disagi alla circolazione.