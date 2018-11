Tenta un furto alla Obi di Tavagnacco ma viene fermato dai carabinieri

TAVAGNACCO - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Udine hanno identificato un 59enne romeno resosi protagonista di un tentato furto. L’uomo, in particolare, ha cercato di entrare nel punto vendita Obi, riuscendo a sollevare la prima saracinesca, venendo però bloccato dalla seconda serranda. Un furto maldestro che ha fatto scattare l’allarme, con l’intervento delle guardie giurate e dei carabinieri.

Questi ultimi l’hanno individuato nei dintorni del punto vendita, trovandogli addosso gli arnesi utilizzati per il tentato furto. Per questo il 59enne è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di tentato furto.